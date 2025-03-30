Обедаем и спим без смартфона: Россиянам объяснили, как минимизировать вред от гаджетов

У гаджетов есть несколько вредных аспектов, два из которых касаются влияния на зрение. В частности, смартфоны и планшеты являются прямыми источниками света, а смотреть на светящиеся экраны так же вредно, как и на солнце или лампочку. Чтобы минимизировать проблему, рекомендуется использовать гаджеты при наличии внешнего освещения, а не в тёмной комнате. Об этом рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Второй фактор, по его словам, заключается в том, что при использовании гаджетов мы реже моргаем, а это приводит к распространению синдрома сухого глаза, который чреват воспалительным заболеваниям глаз и снижением остроты зрения. Ещё одна проблема кроется в зависимости от смартфонов. Врач рекомендовал отказаться от смартфонов во время приёма пищи и перед сном.

«Как справляться? Во-первых, информированием. Нужно знать и распространять информацию, что проблема зависимости существует. Во-вторых, важна дисциплина. В-третьих, поиск более интересных занятий, которые будут занимать кору головного мозга», — отметил собеседник «Газеты.ru».