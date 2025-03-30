Обедаем и спим без смартфона: Россиянам объяснили, как минимизировать вред от гаджетов
Врач Вахляев: Гаджеты наносят сильный вред зрению человека
У гаджетов есть несколько вредных аспектов, два из которых касаются влияния на зрение. В частности, смартфоны и планшеты являются прямыми источниками света, а смотреть на светящиеся экраны так же вредно, как и на солнце или лампочку. Чтобы минимизировать проблему, рекомендуется использовать гаджеты при наличии внешнего освещения, а не в тёмной комнате. Об этом рассказал врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.
Второй фактор, по его словам, заключается в том, что при использовании гаджетов мы реже моргаем, а это приводит к распространению синдрома сухого глаза, который чреват воспалительным заболеваниям глаз и снижением остроты зрения. Ещё одна проблема кроется в зависимости от смартфонов. Врач рекомендовал отказаться от смартфонов во время приёма пищи и перед сном.
«Как справляться? Во-первых, информированием. Нужно знать и распространять информацию, что проблема зависимости существует. Во-вторых, важна дисциплина. В-третьих, поиск более интересных занятий, которые будут занимать кору головного мозга», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Ранее офтальмолог указал на главную ошибку офисного планктона. Он подчеркнул, что глазам каждые 40 минут нужно отдыхать от дисплея гаджетов. Кроме того, родителям объяснили, как отучить ребёнка от залипания в телефон.
Life.ru