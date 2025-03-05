Родителям в День без гаджетов рассказали, как отучить ребёнка от залипания в телефон

В России 5 марта отмечается День выключенных гаджетов, к которым в современное время все так привыкли. Часто мобильный телефон можно увидеть даже у самого маленького ребёнка. Но родителям важно помнить, что приучать детей к смартфонам с младенчества — это не лучшая идея и есть множество вариантов, чем заменить телефоны. Некоторыми вариантами с РИА «ФедералПресс» поделились педагоги.

Живое общение. Телефон всё чаще становится заменой для личных встреч. Вместо этого можно устроить вечер настольных игр, пикник в парке или просто погулять с друзьями. Исследования показывают, что общение вживую способствует развитию эмпатии и эмоционального интеллекта.

Творчество. Рисование, музыка, письмо и рукоделие способствуют развитию креативности и становятся новым источником удовольствия. Педагоги утверждают, что занятия творчеством улучшают концентрацию и помогают снизить уровень тревожности.

Физическая активность. Велосипедные прогулки, бег, танцы и командные виды спорта – это замечательные способы провести время с пользой. Специалисты отмечают, что регулярные физические нагрузки помогают уменьшить риск депрессии и способствуют улучшению когнитивных функций.

Чтение и саморазвитие. Книги, печатные журналы и настольные энциклопедии способствуют расширению знаний. Учёные отмечают, что чтение на бумаге помогате лучшему запоминанию информации и развитию воображения.

Помощь родным. Можно провести день, занимаясь семейными делами: готовкой, уборкой или даже совместным созданием чего-то нового. Исследования показывают, что общие занятия укрепляют семейные связи и способствуют повышению уровня счастья.