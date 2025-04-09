Дипломат Ульянов усомнился в вере Европы в возможность «победы» над Россией

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов поставил под сомнение веру европейских политиков в возможность добиться «победы» над Россией. Об этом он написал в Telegram.

Дипломат напомнил, что лидеры стран ЕС регулярно называют своей главной целью победу над Россией. Если не на поле боя, то в международных отношениях, добавил Ульянов.

«Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как? И главный вопрос: почему и зачем?» — вопросил постпред.