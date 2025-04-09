Трамп: Эксперименты с «зелёной» энергетикой едва не сделали из Германии банкрота

Президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическую политику Германии. По словам главы государства, эксперименты ФРГ с возобновляемыми источниками едва не довели страну до банкротства.

«Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти разорились», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, Германия вынуждена восстанавливать угольные электростанции, несмотря на все усилия по переходу на «чистые» источники энергии. США не должны повторять ошибок ФРГ, и уголь в Америке нужно считать «красивым и чистым», добавил президент.