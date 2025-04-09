Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 05:24

Трамп: Эксперименты с «зелёной» энергетикой едва не сделали из Германии банкрота

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическую политику Германии. По словам главы государства, эксперименты ФРГ с возобновляемыми источниками едва не довели страну до банкротства.

«Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти разорились», — заявил Трамп, выступая в Белом доме.

По его словам, Германия вынуждена восстанавливать угольные электростанции, несмотря на все усилия по переходу на «чистые» источники энергии. США не должны повторять ошибок ФРГ, и уголь в Америке нужно считать «красивым и чистым», добавил президент.

Украина и Франция обсуждают проекты «зелёной» энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС
Украина и Франция обсуждают проекты «зелёной» энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС

А между тем стало известно, что Украина и Франция обсуждают проекты «зелёной» энергетики в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В этих целях территорию станции даже посещала делегация из Парижа.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar