Украина и Франция обсуждают проекты «зелёной» энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС
Чернобыльская АЭС. Обложка © Wikipedia.org / Arne Müseler
Украина и Франция оценивают перспективы старта проектов «зелёной» энергетики в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом уведомило министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Незалежной.
В ведомстве заявили, что глава министерства Светлана Гринчук и спецуполномоченный президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн побывали в зоне отчуждения. Также там напомнили, что подобное сотрудничество с французами обсуждалось в феврале 2025 года. Эльброн тогда заявил, что предварительный анализ показал значительный потенциал для возобновляемой энергетики на этих территориях.
«Цель визита — осмотреть возможности для инвестирования в возобновляемую энергетику в зоне отчуждения», — сказано в публикации министерства.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Совете Организации Объединённых Наций выступили против продления мандата «независимой» комиссии, которая расследует события на Украине. Антироссийский документ всё же был принят, но с минимальным перевесом голосов.