В Совете ООН по правам человека 22 из 47 стран высказались против продления мандата «независимой» комиссии, занимающейся расследованием событий на Украине. Об этом говорят результаты голосования.

Уточняется, что антироссийская резолюция была принята с большинством голосов, но на грани. Из 47 стран-членов четыре выступили против продления мандата комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались, а 25 поддержали его. Россия, к слову, не признаёт полномочия этой комиссии.