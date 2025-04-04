Более 20 стран в СПЧ ООН не поддержали мандат комиссии по Украине
В Совете ООН по правам человека 22 из 47 стран высказались против продления мандата «независимой» комиссии, занимающейся расследованием событий на Украине. Об этом говорят результаты голосования.
Уточняется, что антироссийская резолюция была принята с большинством голосов, но на грани. Из 47 стран-членов четыре выступили против продления мандата комиссии, созданной в 2022 году, 18 воздержались, а 25 поддержали его. Россия, к слову, не признаёт полномочия этой комиссии.
А ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из двух организаций при ООН — Совета по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Исполнительный документ, подписанный американским лидером, подтверждает решение Вашингтона прекратить участие в этих структурах.
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