Пропавшая в Белгородской области 141-я бригада ВСУ имеет репутацию проблемной, её бойцы не первый раз оказываются в тяжёлой ситуации, при том что украинское командование своих людей вообще не жалеет. Об этом сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«С 141-й бригадой постоянно что-то случается. В 2023 году, например, у них подорвалась почти вся техника на минных полях. В Курской области они понесли огромные потери. То, что теперь бригаду перебросили в Белгородскую область, указывает на то, что ВСУ находятся в крайне тяжёлом положении, испытывают огромную потребность в боеспособных частях», — поделился он.

По его словам, с бригадой просто может быть потеряна связь, поэтому необязательно делать выводы, что украинские солдаты именно уничтожены. Матвийчук напомнил, что бригада — это пять тысяч человек, поэтому они не могли бесследно исчезнуть. «В любом случае, 141-я бригада подтверждает укоренившееся за ней звание неудачника», — заключил аналитик.