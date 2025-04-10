Гинеколог объяснила, как женское либидо зависит от лунного цикла
Врач Ханмирзоева: Женское либидо может меняться в зависимости от фаз Луны
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Тема жизни в соответствии с лунным циклом вызывает интерес и споры. Никаких клинически доказанных исследований на данную тему нет, но Луна действительно имеет некоторые корреляции с женским организмом. Об этих особенностях Life.ru рассказала врач-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сабина Ханмирзоева.
Менструальный цикл женщины по продолжительности схож с лунным месяцем (28–29 дней), что, возможно, не случайно. Некоторые женщины отмечают, что либидо, уровень энергии и общее самочувствие у них могут меняться в зависимости от фаз Луны. Например, пик может отмечаться на полнолуние, в то время как во время новолуния они могут чувствовать себя более уставшими и подавленными.
Однако гинекологи сходятся во мнении, что дамам прежде всего необходимо учитывать индивидуальные особенности. Лунный цикл может влиять на всех по-разному, и не всем женщинам подходит строгая регламентация активности по этим фазам. Врач может согласиться с желанием пациентки учитывать свои ощущения и потребности в разные фазы Луны, но не делать это единственным ориентиром, отмечает Ханмирзоева.
Однако вы всё равно можете понаблюдать за своим состоянием в различные фазы Луны, возможно, это поможет в составлении персонального графика активности и питания.
А ранее священники РПЦ объяснили, допустимо ли женщинам ходить к мужчинам-гинекологам. Священнослужители считают, что тело женщины — это храм и врач может утратить профессиональную беспристрастность.