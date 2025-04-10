Гинеколог объяснила, как женское либидо зависит от лунного цикла

Менструальный цикл женщины по продолжительности схож с лунным месяцем (28–29 дней), что, возможно, не случайно. Некоторые женщины отмечают, что либидо, уровень энергии и общее самочувствие у них могут меняться в зависимости от фаз Луны. Например, пик может отмечаться на полнолуние, в то время как во время новолуния они могут чувствовать себя более уставшими и подавленными.