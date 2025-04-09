Из квартиры в ХМАО спасли более 30 собак, сидевших взаперти семь лет без света и воздуха

Семья из Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) превратила свою квартиру в настоящий ад для 32 собак. На протяжении долгих лет — с 2018 года — четвероногие питомцы сидели взаперти, не видя ни света, ни свежего воздуха — ничего, кроме четырёх стен. О спасении трёх десятков животных рассказали в пресс-службе администрации Нягани.

Собаки, которых спасли из квартиры в Нягани. Видео © VK / Администрация Нягани

Соседи в ужасе отмечают, что годами наблюдали за мучениями питомцев: их не выгуливали, а хозяин, проживавший в той же квартире, жестоко избивал хвостатых. От трупов он избавлялся, вынося их на помойку в пакетах. И хотя в жилище каждый день приходили мама и дочка, которые приносили пушистикам корм, это не спасало ситуацию — нечистоты неделями копились в квартире, в итоге фекалии и отходы потекли к соседям.

Только после вмешательства местных властей и решения суда об изъятии измученных животных, их удалось вызволить из заточения. Сейчас все четвероногие находятся в приюте, где им предстоит пройти карантин, лечение от паразитов, вакцинацию, чипирование, кастрацию и стерилизацию.

«Собачки чувствуют себя хорошо, у них отличный аппетит», — рассказали в администрации Нягани.