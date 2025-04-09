Лондон выбыл из пятёрки самых богатых городов мира

Лондон в 2024 году покинул пятерку самых богатых городов мира на фоне значительного оттока долларовых миллионеров из Великобритании. Такие выводы следуют из отчёта консалтинговой компании Henley & Partners, опубликованного на их сайте.

«Лос-Анджелес теперь обошёл Лондон и занял пятое место, вытеснив британскую столицу на шестую позицию», - отмечается в документе.

По подсчётам аналитиков, первое место в общем списке из 50 городов занимает Нью-Йорк, за ним следуют район залива Сан-Франциско, Токио и Сингапур. А вот Лондон утратил 11,3 тысячи долларовых миллионеров, и по итогам 2024 года в британской столице осталось лишь 215 700 жителей, проходящих этот денежный барьер. К слову, Москва располагается на 40-м месте этого списка.