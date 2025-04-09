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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 17:00

Кадыров: ВС РФ прервали попытку ВСУ разминировать границу с РФ под Белгородом

Рамзан Кадыров. Обложка © RKadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об удачном предотвращении попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) разминировать границу с Россией в районе Демидовки, расположенной в Белгородской области.

«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населённого пункта Демидовка обнаружили <...> военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — заявил он.

По его словам, благодаря действиям российского беспилотного подразделения противник был устранён, и его попытки изменить инженерную обстановку на границе были остановлены.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские войска увеличивают своё военное присутствие вдоль побережья Днепра, перебрасывая в этот регион значительные объёмы вооружения. За последние две недели российские силы наносили удары по складам в прибрежной зоне, где, по информации, находятся запасы украинских войск. Согласно данным источников, были уничтожены также и хранилища водного транспорта.

Александра Мышляева
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