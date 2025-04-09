Кадыров: ВС РФ прервали попытку ВСУ разминировать границу с РФ под Белгородом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об удачном предотвращении попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) разминировать границу с Россией в районе Демидовки, расположенной в Белгородской области.

«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населённого пункта Демидовка обнаружили <...> военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — заявил он.

По его словам, благодаря действиям российского беспилотного подразделения противник был устранён, и его попытки изменить инженерную обстановку на границе были остановлены.