Кадыров: ВС РФ прервали попытку ВСУ разминировать границу с РФ под Белгородом
Рамзан Кадыров. Обложка © RKadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об удачном предотвращении попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) разминировать границу с Россией в районе Демидовки, расположенной в Белгородской области.
«Бойцы в ходе воздушной разведки в направлении населённого пункта Демидовка обнаружили <...> военнослужащий инженерной службы ВСУ осуществлял разминирование», — заявил он.
По его словам, благодаря действиям российского беспилотного подразделения противник был устранён, и его попытки изменить инженерную обстановку на границе были остановлены.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские войска увеличивают своё военное присутствие вдоль побережья Днепра, перебрасывая в этот регион значительные объёмы вооружения. За последние две недели российские силы наносили удары по складам в прибрежной зоне, где, по информации, находятся запасы украинских войск. Согласно данным источников, были уничтожены также и хранилища водного транспорта.