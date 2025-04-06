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6 апреля, 15:13

«Аппарат дорогостоящий»: Кадыров показал видео эпичного уничтожения американской РЛС под Харьковом

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео уничтожения РЛС AN/TPQ-48 под Харьковом

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Военная техника. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с подразделениями ВС РФ уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения техники под Харьковом показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы РФ уничтожили станцию ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На этот раз добычей наших воинов оказалась замаскированная переносная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Аппарат дорогостоящий. Таких у ВСУ единицы. Наши бойцы уничтожили станцию точным ударом при помощи FPV-дрона в ходе совместной со СКАД 607 «Горец» боевой операции», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что российские бойцы готовятся к уничтожению следующей украинской РЛС. По его словам, военные ликвидируют её также моментально, как и американскую.

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А ранее Life.ru писал, что российские войска поразили объект с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге. Украинская армия лишилась до 85 солдат и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

Дарья Нарыкова
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