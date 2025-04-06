«Аппарат дорогостоящий»: Кадыров показал видео эпичного уничтожения американской РЛС под Харьковом

Бойцы батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с подразделениями ВС РФ уничтожили замаскированную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадры уничтожения техники под Харьковом показал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Бойцы РФ уничтожили станцию ВСУ в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«На этот раз добычей наших воинов оказалась замаскированная переносная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США. Аппарат дорогостоящий. Таких у ВСУ единицы. Наши бойцы уничтожили станцию точным ударом при помощи FPV-дрона в ходе совместной со СКАД 607 «Горец» боевой операции», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что российские бойцы готовятся к уничтожению следующей украинской РЛС. По его словам, военные ликвидируют её также моментально, как и американскую.