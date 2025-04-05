Российские дроноводы подорвали пять переделанных для ВСУ гражданских самолётов прямо в аэропорту
Рогов: «Герани» подорвали пять самолётов и ангар в аэропорту Днепропетровска
Российские дроны «Герань» заглянули в международный аэропорт «Днепропетровск», уничтожив там пять самолётов и ангар, где украинские конструкторы переделывали гражданские борты для использования в военных целях. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
На территории международного аэропорта «Днепропетровск» ВС РФ взорвали не менее 5 самолётов, а ещё два получили урон. Также был уничтожен ангар, где ВСУ модернизировали гражданские борты, превращая их в военные.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 3 на 4 апреля российские военные провели ударов по стратегическим военным объектам украинской армии в Харькове, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях. Атаковались в основном пункты управления, склады с ресурсами, автомобильные базы и логистические центры. Тогда же партизаны узнали об уничтожении самолётов.
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