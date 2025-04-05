Российские дроноводы подорвали пять переделанных для ВСУ гражданских самолётов прямо в аэропорту

Российские дроны «Герань» заглянули в международный аэропорт «Днепропетровск», уничтожив там пять самолётов и ангар, где украинские конструкторы переделывали гражданские борты для использования в военных целях. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.