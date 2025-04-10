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10 апреля, 09:57

Будут пить парфюм: Нарколог поддержал введение самозапрета на покупку алкоголя, но назвал пару нюансов

Нарколог Казанцев назвал самозапрет на алкоголь хорошей идеей

Отказ от алкоголя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Отказ от алкоголя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kmpzzz

Ввести самозапрет на покупку алкоголя — интересная идея, хотя людей с очень сильной зависимостью такая мера всё равно не остановит. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

Интересная инициатива на самом деле, но сильно зависимого и больного не останавливает отсутствие денег или запрет. У меня были те пациентки, которые из очень богатых семей, их закрывали на дому, когда они в состоянии запоя находились. И на фоне тяги они выпивали очень дорогущий парфюм.

Алексей Казанцев

Врач-нарколог

Интересная инициатива на самом деле, но сильно зависимого и больного не останавливает отсутствие денег или запрет. У меня были те пациентки, которые из очень богатых семей, их закрывали на дому, когда они в состоянии запоя находились. И на фоне тяги они выпивали очень дорогущий парфюм.
Интересная инициатива на самом деле, но сильно зависимого и больного не останавливает отсутствие денег или запрет. У меня были те пациентки, которые из очень богатых семей, их закрывали на дому, когда они в состоянии запоя находились. И на фоне тяги они выпивали очень дорогущий парфюм.

При этом в отношении ряда людей с пристрастием к алкоголю самозапрет будет эффективен, отметил наш собеседник. Например, тех, кто находится на первой стадии алкоголизма, или в так называемой стадии пятничного пьянства — когда опохмеляться ещё нет нужды, но раз в неделю выпить обязательно.

«В целом, я поддерживаю инициативу, очень хорошая и интересная идея, мне нравится. Сильно больным не поможет, но поможет не развить зависимость у тех, у кого она начинает развиваться», — подытожил он.

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Напомним, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов рассказал Life.ru о планах внедрить систему по самозапрету на покупку спиртных напитков. За основу взят успешный опыт похожей практики в отношении кредитов и займов.

Андрей Горяничев
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