Будут пить парфюм: Нарколог поддержал введение самозапрета на покупку алкоголя, но назвал пару нюансов

Ввести самозапрет на покупку алкоголя — интересная идея, хотя людей с очень сильной зависимостью такая мера всё равно не остановит. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев.

Интересная инициатива на самом деле, но сильно зависимого и больного не останавливает отсутствие денег или запрет. У меня были те пациентки, которые из очень богатых семей, их закрывали на дому, когда они в состоянии запоя находились. И на фоне тяги они выпивали очень дорогущий парфюм. Алексей Казанцев Врач-нарколог

При этом в отношении ряда людей с пристрастием к алкоголю самозапрет будет эффективен, отметил наш собеседник. Например, тех, кто находится на первой стадии алкоголизма, или в так называемой стадии пятничного пьянства — когда опохмеляться ещё нет нужды, но раз в неделю выпить обязательно.

«В целом, я поддерживаю инициативу, очень хорошая и интересная идея, мне нравится. Сильно больным не поможет, но поможет не развить зависимость у тех, у кого она начинает развиваться», — подытожил он.