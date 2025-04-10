Лавров пошутил про настойки на гвоздике на встрече с казахским министром
Лавров повеселил главу МИД Казахстана Нуртлеу шуткой про настойки на гвоздике
Обложка © Telegram / Мария Захарова
Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом встречи с казахстанским министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в Алма-Ате пошутил про настойки на гвоздике. Видео у себя в телеграм-канале опубликовала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Лавров и Нуртлеу. Видео © Telegram / Мария Захарова
Нуртлеу заявил, что перед началом переговоров им с Лавровым надо сделать совместное фото. Министр поинтересовался, обязательна ли эта процедура. Глава МИД Казахстана ответил, что на этом настаивает протокол.
«На чём? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — сказал Лавров.
Глава российского МИД прилетел в Алма-Ату 9 апреля, чтобы принять участие в заседании министров иностранных дел СНГ. На мероприятии будут обсуждаться вопросы укрепления пограничной безопасности и культурно-гуманитарного взаимодействия стран. Отдельное внимание уделят 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Кстати, в Казахстане в этом году впервые с 2019 года тоже проведут военный парад ко Дню Победы.