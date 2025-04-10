Лавров пошутил про настойки на гвоздике на встрече с казахским министром

Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом встречи с казахстанским министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в Алма-Ате пошутил про настойки на гвоздике. Видео у себя в телеграм-канале опубликовала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Лавров и Нуртлеу. Видео © Telegram / Мария Захарова

Нуртлеу заявил, что перед началом переговоров им с Лавровым надо сделать совместное фото. Министр поинтересовался, обязательна ли эта процедура. Глава МИД Казахстана ответил, что на этом настаивает протокол.

«На чём? Кто-то, например, настаивает на гвоздике», — сказал Лавров.