В Казахстане проведут военный парад ко Дню Победы впервые с 2019 года

Власти Казахстана утвердили дату военного парада ко Дню Победы, который не проводился в стране с 2019 года. Дата мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, назначена на 7 мая 2025 года — в этот же день жители празднуют День защитника Отечества. Соответствующий указ размещён на казахском правовом портале.

Как и в России, в Казахстане государственный праздник отмечают 9 мая. В этом году, как подчеркнули власти страны, центральным событием торжества станет военный парад.

«Мероприятие станет ключевым событием в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнёт память казахстанцев об этом значимом событии, значимость защиты родной земли и преемственность героических традиций народа Казахстана», — говорится в плане мероприятий, опубликованном на портале.

Согласно постановлению кабмина Казахстана, в документе перечислено 94 мероприятия, приуроченных к празднованию Дня Победы. Лидер государства Касым-Жомарт Токаев утвердил к 80-летию Великой Победы юбилейную медаль, а также утвердил проведение патриотической акции «Лента Победы» в канун двух праздников в 2025 году.