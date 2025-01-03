Токаев назвал поступок Назарбаева, который привёл к кризису власти в Казахстане

Участие первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2021 году оказалось одним из событий, которые предопределили кризис власти в республике. Такое заявление сделал действующий лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявления Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада [экс-премьер Малайзии, который возвращался на пост спустя 15 лет после отставки], а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года», — указал Токаев в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»).

Он подчеркнул, что необходимо честно и справедливо оценивать прошлые события, поэтому было бы неправильным отрицать достижения Назарбаева. По его словам, не совершает ошибок тот, кто не работает. Первый президент республики, как отметил Токаев, после ухода в отставку не отличался политической деликатностью. Он часто проводил у себя совещания с участием премьер-министра, председателя Национального банка, министров, акимов.

«Появилась даже шутка: Назарбаев после отставки пошёл на повышение: получил в подчинение президента», — пояснил лидер Казахстана.

Токаев дополнил, что это породило волну слухов о двоевластии, и «чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях». По словам казахстанского лидера, сейчас он общается с Назарбаевым примерно один раз в месяц по телефону.