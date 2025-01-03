«Им есть, что вспомнить»: Токаев рассказал о декабрьской встрече Путина и Назарбаева

Президент России Владимира Путина и первый лидер Казахстана Нурсултана Назарбаева встретились в Москве в декабре 2024 года как давние друзья и коллеги. Об этом заявил действующий руководитель республики Касым-Жомарт Токаев.

«Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», — объяснил он в беседе с казахстанским изданием «Ана тили».

Токаев напомнил, что Назарбаев в прошлом занимал ключевые должности, включая председателя Совета министров Казахской ССР, партийного руководителя и президента Казахстана. Эти факты формируют политические и моральные связи Назарбаева с Кремлём, что также связано с его частыми командировками в Москву.