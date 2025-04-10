Лавров даст совет коллегам из Центральной Азии, как ответить ЕС
Kp.ru: РФ не будет игнорировать попытки Киева разорвать отношения Москвы с Азией
На первый взгляд могло показаться, что Москва «игнорировала» первый саммит «Евросоюз — Центральная Азия», который прошёл в Самарканде и имел провокационный характер. Целью Брюсселя было очевидно стремление отдалить страны региона от России. В ответ на это в Алма-Ату прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Москва не останется равнодушной к попыткам Брюсселя и Киева подорвать отношения России с Центральной Азией. В пятницу в Алма-Ате состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД пяти стран региона. Это уже восьмая встреча подобного рода.
Анонсируя предстоящие переговоры, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что основное внимание будет уделено координации действий, направленных на укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии, передаёт kp.ru. Это контрастирует с европейскими заявлениями, призывающими терпеть и смиряться с серьёзными экономическими потерями для стран региона.
Министр иностранных дел России прибыл в Алма-Ату 9 апреля для участия во встрече министров иностранных дел СНГ. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы, касающиеся усиления пограничной безопасности и культурно-гуманитарного сотрудничества между государствами. Перед началом встречи с казахстанским министром глава российского ведомства пошутил про настойки на гвоздике.
Telegram / МИД России