На первый взгляд могло показаться, что Москва «игнорировала» первый саммит «Евросоюз — Центральная Азия», который прошёл в Самарканде и имел провокационный характер. Целью Брюсселя было очевидно стремление отдалить страны региона от России. В ответ на это в Алма-Ату прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва не останется равнодушной к попыткам Брюсселя и Киева подорвать отношения России с Центральной Азией. В пятницу в Алма-Ате состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД пяти стран региона. Это уже восьмая встреча подобного рода.

Анонсируя предстоящие переговоры, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что основное внимание будет уделено координации действий, направленных на укрепление безопасности и стабильности в Центральной Азии, передаёт kp.ru. Это контрастирует с европейскими заявлениями, призывающими терпеть и смиряться с серьёзными экономическими потерями для стран региона.