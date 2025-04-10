Меган Маркл после родов столкнулась с редким недугом, который приводит к судорогам и смерти

Супруга принца Гарри Меган Маркл во время записи выпуска своего подкаста рассказала слушателям, что столкнулась с пугающим диагнозом, родив второго ребёнка. Герцогине Сассекской диагностировали послеродовую преэклампсию.

На первый выпуск своего нового подкаста «Исповедь предпринимательницы» Меган Маркл позвала свою подругу Уитни Вулф Хёрд, которая придумала приложение для знакомств Bumble. Во время беседы речь зашла о родах. Герцогиня призналась, что не понаслышке знакома с осложнениями после беременности. Врачи диагностировали ей послеродовую преэклампсию, когда она родила свою дочь Лилибет.

Маркл назвала свой диагноз «редким и страшным», поскольку он представляет угрозу для жизни матери. При этом появиться такой недуг может в течение шести недель после рождения ребёнка.

Послеродовая преэклампсия — это когда после родов у женщины поднимается давление, а её организм как будто «бунтует». У роженицы начинает болеть голова, нарушается зрение, отекают руки, ноги и лицо. Кроме того, ей становится тяжело дышать, у неё болит живот, её тошнит и рвёт. Преэклампсия может привести к судорогам, после которых может наступить смерть. При таких симптомах следует немедленно обращаться к врачу.