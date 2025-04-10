Учёные объяснили сообщения о встречах с динозавром в джунглях Конго

Учёные объяснили информацию о встречах людей с живыми динозаврами в лесах Конго. Об этом сообщает National Geographic.

Специалисты считают, что многие животные вынуждены покидать свои привычные места обитания из-за вырубки лесов. Это приводит к тому, что они становятся более заметными для людей, которые ранее их не видели. В результате такие животные могут быть ошибочно приняты за другие виды.

Биолог Джозеф Ойанге отметил, что наблюдал, как гориллы начали выходить на поля, чтобы питаться и повреждать посевы из-за уничтожения лесов, а также издавать громкие звуки. Один местный подросток в беседе с ним предположил, что это могут быть мокеле-мбембе — мифические существа, обитающие в лесах у реки Конго, которых связывают с динозаврами.