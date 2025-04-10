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10 апреля, 19:25

Учёные объяснили сообщения о встречах с динозавром в джунглях Конго

National Geographic: Видевшие динозавра в Конго могли перепутать его с гориллой

Учёные объяснили информацию о встречах людей с живыми динозаврами в лесах Конго. Об этом сообщает National Geographic.

Специалисты считают, что многие животные вынуждены покидать свои привычные места обитания из-за вырубки лесов. Это приводит к тому, что они становятся более заметными для людей, которые ранее их не видели. В результате такие животные могут быть ошибочно приняты за другие виды.

Биолог Джозеф Ойанге отметил, что наблюдал, как гориллы начали выходить на поля, чтобы питаться и повреждать посевы из-за уничтожения лесов, а также издавать громкие звуки. Один местный подросток в беседе с ним предположил, что это могут быть мокеле-мбембе — мифические существа, обитающие в лесах у реки Конго, которых связывают с динозаврами.

Монстры из пробирки. Можно ли возродить динозавров на самом деле?
Монстры из пробирки. Можно ли возродить динозавров на самом деле?

Ранее в США назвали страшную причину гибели динозавров 66 млн лет назад. Учёные рассказали, что астероид Чикшулуб диаметром более 14 километров врезался в Юкатан, вызвав цунами высотой свыше 4 км. Удар спровоцировал мощные волны, лесные пожары, кислотные дожди и резкое похолодание из-за затенения солнечного света сажей и пеплом.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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