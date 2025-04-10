Алиев выдвинул Евросоюзу требование после неуместного призыва фон дер Ляйен

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Евросоюз не должен влезать в отношения между Баку и Ереваном, поэтому слова председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открыть межгосударственные границы звучат странно. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мы только и слышим призывы открыть границу между Турцией и Арменией, между Арменией и Азербайджаном. Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз (ЕС) от этих вопросов, тем лучше для всех», — пояснил Алиев.

По его словам, можно понять чувства европейских чиновников к Армении, однако нельзя «игнорировать карту». Алиев уверен, что отношение ЕС к Азербайджану абсолютно неприемлемо.