Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане по заказу США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в стране была совершена попытка государственного переворота под «режиссурой» американской организации «Национальный демократический институт». У сотрудников нашли в домах коктейли Молотова и методички по атакам на правительственные здания, финансировалось объединение из-за рубежа.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Всё это было выявлено», — сказал Алиев APA.

По его словам, в 2005 году в Баку могла свершиться «оранжевая революция», но властям, к счастью, удалось стабилизировать ситуацию. Президент Азербайджана уверен, что Госдепартамент США приложил руку к произошедшему.