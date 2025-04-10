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10 апреля, 11:14

Алиев рассказал о попытке госпереворота в Азербайджане по заказу США

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Ильхам Алиев. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в стране была совершена попытка государственного переворота под «режиссурой» американской организации «Национальный демократический институт». У сотрудников нашли в домах коктейли Молотова и методички по атакам на правительственные здания, финансировалось объединение из-за рубежа.

«Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки. И именно поэтому такие печально известные институты, как Национальный демократический институт (NDI), на самом деле замышляли здесь государственный переворот. Всё это было выявлено», — сказал Алиев APA.

По его словам, в 2005 году в Баку могла свершиться «оранжевая революция», но властям, к счастью, удалось стабилизировать ситуацию. Президент Азербайджана уверен, что Госдепартамент США приложил руку к произошедшему.

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Ранее в Киргизии была предотвращена попытка дестабилизации обстановки и государственного переворота. Спецслужбы республики выявили и пресекли деятельность группы, планировавшей организовать массовые беспорядки. В настоящее время преступники задержаны, один из идейных вдохновителей, вероятно, находится в ОАЭ.

Татьяна Миссуми
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