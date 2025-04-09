Спецслужбы Киргизии предотвратили госпереворот в республике

В Киргизии предотвращена попытка дестабилизации обстановки и государственного переворота. Как сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, спецслужбы выявили и пресекли деятельность группы, планировавшей организовать массовые беспорядки.

Сообщение ведомства приводит киргизское издание «Сводка «АкиPress». По информации спецслужб, заговорщики намеревались спровоцировать межнациональные конфликты. Для этого планировалось создать фальшивый провокационный видеоролик с якобы избитой киргизской девушкой, над которой надругались иностранцы. Этот контент должен был вызвать волну возмущения среди молодёжи.

Далее, согласно плану, в действие должны были вступить вооружённые группы, которые организовали бы погромы в местах проживания и работы иностранных граждан. Сценарий напоминал события мая 2024 года, когда в Бишкеке подверглись нападениям выходцы из стран Юго-Восточной Азии.

Особое внимание уделялось дискредитации правоохранительных органов и властей страны. Организаторы рассчитывали вызвать массовые протесты, финансируемые оппозиционными силами. По данным ГКНБ, координация действий велась из-за рубежа.

В настоящее время все непосредственные участники группы задержаны, один из её идейных вдохновителей, вероятно, находился в ОАЭ. Проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию организаторов, которые также находятся вне пределов страны. В интересах следствия имена арестованных не разглашаются. Спецслужбы подчёркивают, что им удалось пресечь реализацию преступного плана на завершающей стадии подготовки.