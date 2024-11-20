«‎Смотрящий» Руслан Бостеринский задержан за планы убить глав спецслужб Киргизии

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии накрыли одного из членов ОПГ, который собирался убить одного из руководителей спецслужб. Это «‎смотрящий» села Бостери Иссык-Кульской области, известный по прозвищам «Рус Коен» и «Руслан Бостеринский», рассказали в пресс-бюро ГКНБ.

Руслан Бостеринский. Видео © Пресс-бюро ГКНБ

«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека (Коля-Киргиз, криминальный авторитет. Прим. — Life.ru) Руслан Дуйшеев. По имеющимся сведениям, Дуйшеев в период своего нахождения в розыске вынашивал план по организации покушения на руководство ГКНБ», — сказано в сообщении.

Бостеринский уже заключён в СИЗО ГКНБ. Он подозревается в создании и участии в ОПГ.