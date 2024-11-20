Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 06:36

«‎Смотрящий» Руслан Бостеринский задержан за планы убить глав спецслужб Киргизии

В Киргизии задержан член ОПГ, планировавший покушение на руководство ГКНБ

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии накрыли одного из членов ОПГ, который собирался убить одного из руководителей спецслужб. Это «‎смотрящий» села Бостери Иссык-Кульской области, известный по прозвищам «Рус Коен» и «Руслан Бостеринский», рассказали в пресс-бюро ГКНБ.

Руслан Бостеринский. Видео © Пресс-бюро ГКНБ

«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека (Коля-Киргиз, криминальный авторитет. Прим. — Life.ru) Руслан Дуйшеев. По имеющимся сведениям, Дуйшеев в период своего нахождения в розыске вынашивал план по организации покушения на руководство ГКНБ», — сказано в сообщении.

Бостеринский уже заключён в СИЗО ГКНБ. Он подозревается в создании и участии в ОПГ.

Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка
Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

Ранее полицейские в Киргизии нейтрализовали группу заговорщиков, которая планировала организовать в стране массовые беспорядки, чтобы подтолкнуть толпу к свержению правительства в целях захвата власти. Среди них были как бывшие силовики, так и иностранцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Владимир Озеров
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar