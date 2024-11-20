«Смотрящий» Руслан Бостеринский задержан за планы убить глав спецслужб Киргизии
В Киргизии задержан член ОПГ, планировавший покушение на руководство ГКНБ
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии накрыли одного из членов ОПГ, который собирался убить одного из руководителей спецслужб. Это «смотрящий» села Бостери Иссык-Кульской области, известный по прозвищам «Рус Коен» и «Руслан Бостеринский», рассказали в пресс-бюро ГКНБ.
Руслан Бостеринский. Видео © Пресс-бюро ГКНБ
«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека (Коля-Киргиз, криминальный авторитет. Прим. — Life.ru) Руслан Дуйшеев. По имеющимся сведениям, Дуйшеев в период своего нахождения в розыске вынашивал план по организации покушения на руководство ГКНБ», — сказано в сообщении.
Бостеринский уже заключён в СИЗО ГКНБ. Он подозревается в создании и участии в ОПГ.
Ранее полицейские в Киргизии нейтрализовали группу заговорщиков, которая планировала организовать в стране массовые беспорядки, чтобы подтолкнуть толпу к свержению правительства в целях захвата власти. Среди них были как бывшие силовики, так и иностранцы.
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