В Киргизии задержали заговорщиков, которые планировали захватить власть

Полицейские в Киргизии выявили и обезвредили группу заговорщиков, которая планировала устроить в стране массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку и захватить власть. Об этом сообщило МВД республики.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации... Указанная организованная группировка была создана с целью насильственного захвата власти», — говорится в заявлении.

В состав группы входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец. Сейчас они задержаны.