В Киргизии задержали заговорщиков, которые планировали захватить власть
Полицейские в Киргизии выявили и обезвредили группу заговорщиков, которая планировала устроить в стране массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку и захватить власть. Об этом сообщило МВД республики.
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации... Указанная организованная группировка была создана с целью насильственного захвата власти», — говорится в заявлении.
В состав группы входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец. Сейчас они задержаны.
А ранее о попытке военного переворота заявили в Армении. Захват власти якобы готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха.
ТАСС/Владислав Ногай