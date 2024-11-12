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Регион
12 ноября, 15:47

В Киргизии задержали заговорщиков, которые планировали захватить власть

Полицейские в Киргизии выявили и обезвредили группу заговорщиков, которая планировала устроить в стране массовые беспорядки, дестабилизировать обстановку и захватить власть. Об этом сообщило МВД республики.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации... Указанная организованная группировка была создана с целью насильственного захвата власти», — говорится в заявлении.

В состав группы входили бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец. Сейчас они задержаны.

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А ранее о попытке военного переворота заявили в Армении. Захват власти якобы готовили несколько граждан страны и выходцы из Нагорного Карабаха.

Обложка ©

ТАСС/Владислав Ногай

Александра Вишнякова
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