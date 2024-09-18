В Армении заявили о предотвращении попытки госпереворота
Сотрудники Службы нацбезопасности Армении предотвратили попытку военного переворота, который готовили несколько граждан Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Следственный комитет страны.
По данным ведомства, группа мятежников якобы собиралась в Ростове-на-Дону, где проходила подготовку на некой базе «Арбат», чтобы затем «вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть».
Уголовные дела возбуждены против 7 человек, трое из них арестованы, четверо объявлены в розыск.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Ереван выбрал путь сближения с ЕС. Он также выразил сомнение по поводу надёжности Запада и его политических перемен. Тем не менее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Брюссель приступают к переговорам по либерализации визового режима.
Shutterstock / FOTODOM / Oscar Espinosa