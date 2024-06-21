Личного охранника Зеленского обвинили в захвате власти

Сразу десять офицеров Управления госохраны Украины (УГО) пожаловались Владимиру Зеленскому на его телохранителя, а также и.о. главы ведомства Максима Донца. Его обвиняют в самовольном захвате власти в данном ведомстве, пишет "Страна.ua".

В жалобе указано, что Донец сам издал приказ о своём назначении на должность главы УГО после увольнения прежнего руководителя Сергея Рудя, что является незаконным и говорит о "самовольном захвате власти в государственном правоохранительном органе".

Это не единственная претензия к охраннику главы киевского режима. Донца также обвиняют в расформировании двух боевых подразделений УГО, которые выполняли задачи на границе Сумской области с Россией. Офицеры добавили, что новый начальник мешает сотрудникам исполнять их обязанности. Например, он приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без оружия, что нарушает инструкцию и "может привести к непредвиденным последствиям".

В материале, кроме вышеуказанных, высказывалось и множество других претензий к Донцу. В этой связи офицеры попросили Зеленского отменить незаконные указы своего охранника и назначить на должность главы ведомства законного руководителя.