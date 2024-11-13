Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

В Кремле придерживаются мнения, что киргизские власти обладают всем необходимым для того, чтобы обеспечить порядок в республике. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда комментировал сообщения о задержании нескольких злоумышленников, которые планировали захватить власть в стране.

«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — заявил Песков.

Вместе с тем он добавил, что Москва постоянно контактирует с Бишкеком, в частности, по силовым линиям. Поэтому российские представители получают информацию, уточнил представитель Кремля.