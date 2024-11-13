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Регион
13 ноября, 09:17

Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка

В Кремле придерживаются мнения, что киргизские власти обладают всем необходимым для того, чтобы обеспечить порядок в республике. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда комментировал сообщения о задержании нескольких злоумышленников, которые планировали захватить власть в стране.

«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — заявил Песков.

Вместе с тем он добавил, что Москва постоянно контактирует с Бишкеком, в частности, по силовым линиям. Поэтому российские представители получают информацию, уточнил представитель Кремля.

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Напомним, накануне стало известно, что в Киргизии задержали заговорщиков, которые планировали захватить власть. Преступники хотели устроить массовые беспорядки и дестабилизировать обстановку в стране. Известно, что в состав группировки входили бывшие силовики и иностранец, проходивший боевую подготовку.

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Life.ru

Александр Юнашев
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