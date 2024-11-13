Песков: Киргизия обладает всем необходимым для обеспечения порядка
В Кремле придерживаются мнения, что киргизские власти обладают всем необходимым для того, чтобы обеспечить порядок в республике. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, когда комментировал сообщения о задержании нескольких злоумышленников, которые планировали захватить власть в стране.
«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — заявил Песков.
Вместе с тем он добавил, что Москва постоянно контактирует с Бишкеком, в частности, по силовым линиям. Поэтому российские представители получают информацию, уточнил представитель Кремля.
Напомним, накануне стало известно, что в Киргизии задержали заговорщиков, которые планировали захватить власть. Преступники хотели устроить массовые беспорядки и дестабилизировать обстановку в стране. Известно, что в состав группировки входили бывшие силовики и иностранец, проходивший боевую подготовку.
Life.ru