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Регион
10 апреля, 14:14

Навка с «пролетарской жесткостью» критикует Пескова за недостаточно яростную защиту Путина

Песков признался, что Навка критикует его за недостаточную защиту Путина

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_navka

Дмитрий Песков и Татьяна Навка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatiana_navka

Неожиданное заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Оказывается, его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, критикует мужа за то, что тот недостаточно яростно защищает президента РФ Владимира Путина. По его словам, жена не стесняется в выражениях, говоря об этом с «пролетарской жесткостью».

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причём она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил пресс-секретарь российского президента в релизе фильма «Она».

Первый канал представит ленту в день 50-летия Татьяны Навки — 13 апреля. Специальный проект покажет и расскажет всё о жизни и достижениях олимпийской чемпионки. В кинокартине примут участие Дмитрий Песков, Александр Жулин, Пётр Чернышёв, Константин Эрнст, Евгений Миронов, Роман Костомаров и многие другие.

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Ольга Сливченко
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