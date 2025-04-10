Навка с «пролетарской жесткостью» критикует Пескова за недостаточно яростную защиту Путина

Неожиданное заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Оказывается, его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, критикует мужа за то, что тот недостаточно яростно защищает президента РФ Владимира Путина. По его словам, жена не стесняется в выражениях, говоря об этом с «пролетарской жесткостью».

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причём она это делает на полном серьёзе, вот со всей пролетарской жесткостью», — заявил пресс-секретарь российского президента в релизе фильма «Она».