Смещение Северного полюса: Что происходит с земной осью Life.ru разбирался, почему географические полюса планеты находятся не там, где были сто лет назад. 10 апреля, 21:27 Геофизики рассказали, куда смещается Северный полюс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Этот снимок сделан 6 апреля 1909 года в той точке земного шара, которую определили как ровно 90 градусов северной широты — на Северном полюсе. Глава экспедиции, американский исследователь Арктики Роберт Пири, установил эту точку с помощью астрономических наблюдений — по расположению небесных тел относительно горизонта.

Участники экспедиции Роберта Пири на Северном полюсе 6 апреля 1909 года. Фото © Wikipedia / Роберт Пири

Собранные тогда данные вместе с целым набором предыдущих измерений использовали для создания системы координат, которую с тех пор считают «точкой отсчёта»: учёные сравнивают с ней результаты своих новых наблюдений. Сравнивают — и видят изменения.

В наши дни местоположение географических полюсов устанавливают в том числе с помощью спутников, вооружённых приборами для измерения уровня гравитации: они фиксируют незаметный для нас, но всё время происходящий глобальный процесс — перераспределение масс в недрах планеты.

Так вот, из-за этого перераспределения ось вращения Земли понемногу дрейфует. На самом деле она испытывает целый букет разнообразных колебаний, но большинство из них — циклические. Здесь стоит отдельно упомянуть космический процесс под названием «прецессия земной оси», это нечто совсем другое: планета вертится, как юла, и оба конца её оси примерно за 26 тысяч лет описывают полный круг.

Прецессия земной оси, происходящая с периодом 26 тысяч лет. Фото © science.nasa.gov

Но есть и ещё одно удивительное явление под названием «полярное движение» — polar motion. В этом процессе ось не наклоняется вместе со всей планетой, а чуть сдвигается внутри неё, то есть географические полюса понемногу «уплывают». Это тоже по большей части происходит периодически. Например, каждые 433 дня они колеблются с амплитудой в девять метров. Это открыл американский астроном Сет Карло Чандлер, поэтому явление назвали чандлеровским колебанием.

Меж тем, помимо всего этого, с 1900 года наблюдается нерегулярное смещение оси, её сдвиг — всё время примерно в одном и том же направлении, в сторону Гренландии и Канады. Именно этот дрейф недавно заинтересовал геофизиков из Швейцарии. Они рассчитали, что к 2100 году полюса по сравнению с точками на момент 1900 года могут сместиться как минимум на 12 или даже на 27 метров. Возникают вопросы о том, насколько это много и что это вообще может означать в глобальном масштабе.

Разные варианты предполагаемого смещения Северного полюса к 2100 году (обозначены салатовой и красной линиями). Фото © agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Этот дрейф — признак климатических изменений, рассказал Life.ru заведующий лабораторией деформационных процессов в земной коре Института динамики геосфер РАН Алексей Остапчук. Он объяснил, что одной из главных причин такого смещения считают таяние ледников Гренландии и Антарктики: именно из-за этого происходит небольшое, но измеримое перераспределение масс в Мировом океане.

— Это как индикатор того, что что-то у нас на Земле меняется. Климат изменился, и наша планета как небесное тело начинает меняться, немножко движется по-другому, — подчеркнул геофизик.

Арктика и Гренландия. Фото © d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net

Он отметил, что это изменение вряд ли будет ощутимо для большинства людей, но может иметь весомое значение в космических исследованиях.

— Изменение ориентации земной оси приводит к необходимости уточнения местоположения Земли в космосе. Аппараты в дальнем космосе ориентируются не только по Земле, но и по небесным телам, а Земля относительно них, получается, немножко смещается. И вот тут существенные могут быть изменения, поправки, — поведал Алексей Остапчук.

Во всяком случае, ось вращения Земли совершенно точно не перевернётся, заверил кандидат физико-математических наук. Ожидать, что когда-нибудь Северный полюс окажется где-нибудь в Канаде или Гренландии, по его словам, тоже не стоит: не настолько велика масса ледников по сравнению с общей массой планеты.

Авторы Адель Романенкова