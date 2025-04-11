Короли мародёров: Как элитный спецназ ВСУ "Рейнджер" воевал со стариками и женщинами в Курской области Годовщину своего образования элитный 6-й полк ССО Украины "Рейнджер", на который не жалеет денег местное Минобороны, отметил побегом с поля боя. Оказалось, всё это время вояки ВСУ грабили, убивали мирных жителей — женщин и стариков — и мародёрствовали. Кто они такие? 10 апреля, 21:15 Солдат ВСУ. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Clever Arts 2, Maxim Apryatin, © 24tv.ua

Что творили боевики ВСУ в Гуеве

На днях стало известно, что элитный 6-й полк ССО Украины «Рейнджеры», участвовавший в нападении на Курскую область и стоявший в оккупированном российском селе Гуево, позорно сбежал из него под ударами Армии России и таким образом оставил без огневой поддержки другие стрелковые подразделения ВСУ. Населённый пункт был освобождён уже 8 апреля, и сегодня российские войска ведут зачистку его окрестностей.

После освобождения Гуева всплыли очередные «подвиги» «вечных рыцарей» (так вояки из разных ССО себя сами любят называть) на российской земле — за время оккупации Курщины боевики Зеленского не просто мародёрствовали сами, но даже возили туда свою родню, чтобы забрать побольше. Оставшееся, что нельзя было вывезти на Украину, попросту сжигали и взрывали.

— Забирали всё, батареи [из домов] даже снимали. КамАЗы, МАЗы, тракторы с ковшами гружёные шли. У нашего управляющего колхозом была машина Niva, комбайнёр работал, тоже машину купил. Они их [автомобили] вывезли, привезли жён или женщин, мол, выбирайте, какую машину, какого цвета хотите, — рассказывала местная жительница врио губернатору Курской области Александру Хинштейну.

Хвастовства и бравады у вояк ВСУ хватило на пару месяцев. Теперь их ждёт преследование со стороны российских правоохранителей. Фото © pravda.com.ua

Зато после «хероев» из ССО в Гуеве остались целые склады оружия производства стран НАТО и убитые жители села, которых ВСУ расстреливали при попытках эвакуироваться. По данным Следственного комитета России, сейчас достоверно известно как минимум о шести погибших местных жителях. Кроме того, есть свидетельства, что селяне гибли в результате минирования украинцами местности.

По этим фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), а также по п. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 (мародёрство).

Кто такие «Рейнджеры»

Судя по названию и очень похожей символике, украинские «Рейнджеры» скопированы с одноимённых американских подразделений, чья основная функция — ведение оперативной разведки и диверсионных действий в тылу противника. Возможно, инструкторы и кураторы «незалежных рейнджеров» тоже из США, однако вряд ли это может быть сказано открыто — в основном информация о деятельности сил специальных операций на Украине составляет государственную тайну и публикации в открытых источниках тщательно фильтруются Министерством обороны.

Например, с рекламными целями вояки ССО присутствуют во всех иностранных соцсетях, однако безопасность здесь соблюдается тщательнейшим образом — всем бойцам, попадающим в кадр при съёмках, редакторы размывают лица. В постах никогда нет никаких имён и персональных данных — только позывные.

Футболки у американских и украинских рейнджеров совершенно идентичны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rangers_sof_ua

При этом из украинских СМИ можно понять, что «Рейнджеров» на Украине как минимум два полка — 4-й и 6-й. Первый сформирован в Кировоградской области — это в центре страны. Второй — на западе Незалежной, в Хмельницком. И похоже, костяк полка тоже состоит из выходцев из западных областей.

На этот вывод наводят и ряд постов в соцсетях с участием капеллана подразделения — католика, и некрологи в украинском интернете — оплакивали ликвидированных боевиков ССО в населённых пунктах от Житомира до Львова. Возможно, это дополняет картину, почему «западенцы» вели себя на Курщине как звери — кроме прочего, местные жители для них были абсолютно чужими ментально.

Капеллан подразделения, кажется, единственный, чьё лицо не скрывается командованием. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rangers_sof_ua

Как «Рейнджеров» пиарят на Украине

Конечно, в массы чиновники Минобороны Незалежной транслируют только героическую картинку — сюжеты о подразделении выходят в центральных СМИ десятками. В конце каждого — призыв вступать в ряды «победителей».

Такое реноме «Рейнджеров», похоже, обходится украинскому налогоплательщику дорого — денег стоит не только реклама, но и содержание подразделения. Судя по многочисленным кадрам фото- и видеосъёмок, «рейнджеры» носят хорошую — заметно отличающуюся от остальных вояк ВСУ — форму и вооружены только западным оружием и техникой.

Впрочем, всё производимое на украинцев впечатление портит всего одна деталь: 6-й полк на днях должен был отпраздновать годовщину своего образования — он существует с апреля 2024 года. Праздник «герои» из полка ССО отметили бегством с поля боя.

Обычно статьи про «Рейнджеров» в украинских СМИ подают ярко и дорого. Фото © 24tv.ua

Авторы Евгений Кузнецов