Тедеев обрушился на Мамиашвили с критикой после скандала на ЧЕ по борьбе

Скандал с президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили и борцом Черменом Валиевым, который теперь представляет Албанию, подрывает имидж России на международной арене. Так считает бывший главный тренер нашей сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

У себя в соцсетях он выразил недоумение по поводу перепалки на церемонии награждения, а также обвинил Мамиашвили в «продаже борцов» в другие сборные.

«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, как у него хватает совести говорить кому-то о предательстве, если сам много лет продает борцов в разные сборные и отпускает их туда за большие деньги? Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений чемпиону, высказывать ему какие-то претензии, » — подчеркнул Тедеев.

Он также отметил, что Чермен проявил сдержанность, соответствующую его воспитанию в кавказских традициях, но сам бы никогда не принял медаль из рук такого недостойного, по мнению Тадеева, человека.