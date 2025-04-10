Тедеев обрушился на Мамиашвили с критикой после скандала на ЧЕ по борьбе
Дзамболат Тедеев и Михаил Мамиашвили. Обложка © ТАСС / Михаил Джапаридзе, Кирилл Кухмарь
Скандал с президентом Федерации спортивной борьбы Михаилом Мамиашвили и борцом Черменом Валиевым, который теперь представляет Албанию, подрывает имидж России на международной арене. Так считает бывший главный тренер нашей сборной по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.
У себя в соцсетях он выразил недоумение по поводу перепалки на церемонии награждения, а также обвинил Мамиашвили в «продаже борцов» в другие сборные.
«Хотелось бы поинтересоваться у Мамиашвили, как у него хватает совести говорить кому-то о предательстве, если сам много лет продает борцов в разные сборные и отпускает их туда за большие деньги? Каким лицемером нужно быть, чтобы вместо поздравлений чемпиону, высказывать ему какие-то претензии, » — подчеркнул Тедеев.
Он также отметил, что Чермен проявил сдержанность, соответствующую его воспитанию в кавказских традициях, но сам бы никогда не принял медаль из рук такого недостойного, по мнению Тадеева, человека.
Напомним, что в финале ЧЕ по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг бывший россиянин Валиев, представляющий Албанию, одержал победу над Заурбеком Сидаковым. На церемонии награждения Мамиашвили подошёл к Валиеву и резко надел золотую медаль на его шею, при этом схватив его за запястья.