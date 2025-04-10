Мамиашвили сцепился с экс-россиянином Валиевым в ходе награждения на ЧЕ

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оказался в центре скандала на церемонии награждения Чермена Валиева, бывшего российского борца, который теперь представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе.

В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Валиев одержал победу над россиянином Заурбеком Сидаковым. Во время церемонии награждения Мамиашвили подошёл к Валиеву, после чего резко надел золотую медаль на его шею и схватил его за запястья. В ответ Валиев отстранился.

«Он был в нашей сборной. Наша национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Таким, как Чермен, без разницы, какой флаг. Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Глава федерации отметил, что молодые спортсмены зачастую не осознают «ценность знамени на своих плечах» и не понимают ответственности перед страной, которая их воспитала.