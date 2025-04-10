Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 11:15
4713

Мамиашвили сцепился с экс-россиянином Валиевым в ходе награждения на ЧЕ

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © Wikipedia / МССУОР №1

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © Wikipedia / МССУОР №1

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили оказался в центре скандала на церемонии награждения Чермена Валиева, бывшего российского борца, который теперь представляет Албанию, на чемпионате Европы в Братиславе.

В финале соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг Валиев одержал победу над россиянином Заурбеком Сидаковым. Во время церемонии награждения Мамиашвили подошёл к Валиеву, после чего резко надел золотую медаль на его шею и схватил его за запястья. В ответ Валиев отстранился.

«Он был в нашей сборной. Наша национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Таким, как Чермен, без разницы, какой флаг. Сегодня — албанский, завтра — болгарский», — приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Ученица Плющенко захотела сменить спортивное гражданство
Ученица Плющенко захотела сменить спортивное гражданство

Глава федерации отметил, что молодые спортсмены зачастую не осознают «ценность знамени на своих плечах» и не понимают ответственности перед страной, которая их воспитала.

Валиеву 26 лет, он родом из Северной Осетии и сменил спортивное гражданство с российского на албанское в феврале 2024 года. После этого борец завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Париже.

«Нет, только за Россию»: Костомаров рассказал, как Навка предлагала ему сменить спортивное гражданство
«Нет, только за Россию»: Костомаров рассказал, как Навка предлагала ему сменить спортивное гражданство

Ранее теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что теперь будет выступать за Австралию. Она отметила, что именно там «по-настоящему чувствует себя как дома». При этом в ФТР не удивились решению спортсменки, оно не стало сюрпризом. Сама Касаткина объяснила смену гражданства тем, что у неё не было выбора.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar