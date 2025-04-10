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10 апреля, 16:02

Международные резервы России достигли $658 млрд — это рекорд

Центробанк. Обложка © Life.ru

Центробанк. Обложка © Life.ru

Российские международные резервы увеличились до отметки в 658 миллиардов долларов, подскочив за неделю на 1,9%. Так, их размер достиг исторически высоких значений. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 4 апреля составили 658 миллиардов долларов США, увеличившись за неделю на 12,4 миллиарда, или на 1,9 процента, главным образом из-за положительной переоценки», — сказано в тексте.

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Ранее Банк России продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран за границу с брокерских и доверительных счетов до конца сентября 2025 года. Эти меры будут действовать ещё шесть месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года.

Татьяна Миссуми
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