Центробанк продлил ограничения на переводы для «недружественных» нерезидентов

Банк России продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран за границу с брокерских и доверительных счетов до конца сентября 2025 года. Согласно пресс-релизу регулятора, эти меры будут действовать еще шесть месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года.