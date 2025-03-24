Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 08:14

Центробанк продлил ограничения на переводы для «недружественных» нерезидентов

Банк России продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран за границу с брокерских и доверительных счетов до конца сентября 2025 года. Согласно пресс-релизу регулятора, эти меры будут действовать еще шесть месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года.

Ограничения распространяются на переводы с счетов, открытых как физическими, так и юридическими лицами у российских брокеров и управляющих компаниями. Эти меры были впервые введены 1 апреля 2022 года.

Страна для жизни. Почему в Россию переезжает всё больше европейцев и американцев
Страна для жизни. Почему в Россию переезжает всё больше европейцев и американцев

Ранее в Центробанке предлагали повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных государств. Между тем вице-премьер России Александр Новак отметил успехи экономики России в 2024 году. По словам зампреда правительства, она не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Центробанк
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar