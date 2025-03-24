Центробанк продлил ограничения на переводы для «недружественных» нерезидентов
Банк России продлил ограничения на переводы средств нерезидентов из недружественных стран за границу с брокерских и доверительных счетов до конца сентября 2025 года. Согласно пресс-релизу регулятора, эти меры будут действовать еще шесть месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года.
Ограничения распространяются на переводы с счетов, открытых как физическими, так и юридическими лицами у российских брокеров и управляющих компаниями. Эти меры были впервые введены 1 апреля 2022 года.
Ранее в Центробанке предлагали повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных государств. Между тем вице-премьер России Александр Новак отметил успехи экономики России в 2024 году. По словам зампреда правительства, она не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости.
Life.ru