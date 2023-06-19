В ЦБ призвали повысить тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

В Центробанке предложили повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для транспортных средств из недружественных государств. Об этом говорится в проекте регулятора.

Предлагается изменить территориальный коэффициент, или КТ, для грузовиков, которые зарегистрированы в странах из этого перечня, с 1,7 до 12,5. Исключение планируют сделать для физических лиц из недружественных государств, которые являются владельцами легковушек. Для них КТ будет прежним, то есть 1,7. Коэффициент не будет меняться и для транспорта нерезидентов из дружественных государств.

В ЦБ также заявили о намерении ввести коэффициенты страховых тарифов по ОСАГО для новых регионов России (речь идёт о ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях) на уровне 0,68.