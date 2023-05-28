Эксперт оценил идею сделать ОСАГО дешевле для владельцев российских авто

Снижение стоимости автострахования у одной категории водителей обернётся ростом стоимости у другой. Такое мнение высказал директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник, комментируя идею главы Комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова уменьшить цену полиса ОСАГО для владельцев российских автомобилей, чтобы простимулировать спрос на отечественный автопром.

"Если подобную инициативу начнут реализовывать, то часть клиентов может потенциально получить скидку в размере от пяти до десяти процентов от цены полиса ОСАГО. При этом другая часть покупателей получит аналогичную надбавку при оформлении страховки", — пояснил Крайник в интервью RT.

Эксперт напомнил, что аварийность на дороге мало зависит от категории машины, страхуется ответственность водителя, поэтому здесь важны именно качества сидящего за рулём человека — один более внимателен на дороге, а другой часто рискует. Крайник также отметил, что сегодня "каждый третий расчёт стоимости страховки приходится на автомобили старше 16 лет и в основном это отечественные машины.

Как считает специалист, законодательная инициатива не поможет серьёзно увеличить продажи российских автомобилей, а средняя стоимость ОСАГО в стране вряд ли изменится.