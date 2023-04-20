Более полусотни сотрудников ГИБДД оказались замешаны в тёмной схеме с ОСАГО

В Ставропольском крае после масштабной проверки регионального ГИБДД 65 сотрудников заподозрили в махинациях при регистрации машин на полисы ОСАГО. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, полицейские с 2020 года оформили более 500 автомобилей на ОСАГО с одинаковыми сериями и номерами. Среди замешанных в этой схеме сотрудники различных должностей: от госинспекторов до начальников отделений регистрации транспортных средств.

В данных махинациях усмотрели признаки преступления по уголовной статье о халатности. Они были зафиксированы сразу в нескольких городах: в Невинномысске, Ставрополе, Будённовске, Михайловске, Георгиевске, Светлограде, Лермонтове.