Александра Реву и его отца заподозрили в перепродаже красивых госномеров на автомобили
Тёзку Александра Ревы и его отца подозревают в перепродаже госномеров на авто
Некоего Александра Реву и его отца Николая подозревают в перепродаже красивых госномеров на автомобили в Ставрополе. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Отец тёзки российского шоумена является инспектором ГИБДД. Предварительно, он по запросу выписывал нужные красивые номера на авто и через сына переоформлял на заказчика. По данным следствия, 48-летний Рева-старший регистрировал номера серий К777АА-26, К007АА-126, К008АА-126, Е080ХХ-126 на так называемый автомобиль-донор — старенькую "семёрку", переоформлял их на 29-летнего сына Александра и впоследствии продавал, размещая объявления в соцсетях. Всего так было реализовано минимум 12 номеров. Предварительно, стоимость самых дорогих может достигать нескольких сотен тысяч рублей на чёрном рынке.
Кроме того, Рева-младший арендовал здание прямо напротив места работы отца. Там он оформлял договоры купли-продажи на машины с нужными номерами и страховал их. В действиях Ревы-старшего усматриваются превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Если его признают виновным, ему будет грозить до четырёх лет колонии. Сейчас ведётся следственная проверка.
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ТАСС / Ноябрёв Иван