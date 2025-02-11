Новак: Экономика РФ в 2024-м не просто выстояла, а показала высокую устойчивость
Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото © kremlin.ru
Вице-премьер России Александр Новак отметил успехи экономики России в 2024 году. По словам зампреда правительства, она не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Если коротко охарактеризовать, то 2024 год, несмотря на все санкции и ужесточение санкционной политики со стороны недружественных стран, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и российская экономика не просто выстояла, но и развивалась», — отметил Новак.
Он добавил, что сейчас наша страна находится в периоде управляемого охлаждения экономики.
Ранее об успехах экономики России заговорили в Китае. Там сочли чудом экономические достижения РФ на фоне санкций. Китайцев удивляют показатели, которые демонстрирует Москва на фоне беспрецедентного санкционного давления. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал президенту РФ Владимиру Путину о рекордном в истории ВВП России — 200 триллионов рублей. За год внутренний валовой продукт вырос на 4,1%.