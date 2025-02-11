Новак: Экономика РФ в 2024-м не просто выстояла, а показала высокую устойчивость

Вице-премьер России Александр Новак отметил успехи экономики России в 2024 году. По словам зампреда правительства, она не просто выстояла, но и показала высокую степень устойчивости. Соответствующее заявление прозвучало на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Если коротко охарактеризовать, то 2024 год, несмотря на все санкции и ужесточение санкционной политики со стороны недружественных стран, продемонстрировал высокую степень устойчивости, и российская экономика не просто выстояла, но и развивалась», — отметил Новак.