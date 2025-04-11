Банду их 18 рэкетиров поймали силовики в Приморье
В Приморье задержали 18 членов ОПГ, вымогавших деньги у предпринимателей
Банду рэкетиров задержали в Приморье. Обложка © Telegram / Следком Приморья
Силовики задержали 18 участников организованной преступной группы, которые почти год вымогали деньги у бизнесменов в Находке. Об этом сообщает Следственное управление СК по Приморскому краю.
Следствие установило, что с февраля 2024 года по март 2025 года злоумышленники создали банду. Рэкетиры использовали угрозы и демонстрировали оружие, чтобы заставить местных предпринимателей платить деньги бандитам.
Задержание банды вымогателей в Приморье. Видео © Telegram / Следком Приморья
«Общий размер вымогаемых денежных средств составил более 2,5 миллиона рублей», — сообщили в СУ СК Приморья.
Следователи провели обыски в офисах участников. Изъяли наличные деньги, банковские карты, средства связи, а также наркотики и боевое оружие с патронами. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 163 УК — вымогательство. Участникам уже предъявили обвинения.
Как сообщал Life.ru, в конце марта в Челябинске задержали за вымогательство 1,5 млн рублей главаря ОПГ. Рэкетиру грозит до 15 лет заключения.