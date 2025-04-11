Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 03:26

Банду их 18 рэкетиров поймали силовики в Приморье

В Приморье задержали 18 членов ОПГ, вымогавших деньги у предпринимателей

Банду рэкетиров задержали в Приморье. Обложка © Telegram / Следком Приморья

Банду рэкетиров задержали в Приморье. Обложка © Telegram / Следком Приморья

Силовики задержали 18 участников организованной преступной группы, которые почти год вымогали деньги у бизнесменов в Находке. Об этом сообщает Следственное управление СК по Приморскому краю.

Следствие установило, что с февраля 2024 года по март 2025 года злоумышленники создали банду. Рэкетиры использовали угрозы и демонстрировали оружие, чтобы заставить местных предпринимателей платить деньги бандитам.

Задержание банды вымогателей в Приморье. Видео © Telegram / Следком Приморья

«Общий размер вымогаемых денежных средств составил более 2,5 миллиона рублей»,сообщили в СУ СК Приморья.

Следователи провели обыски в офисах участников. Изъяли наличные деньги, банковские карты, средства связи, а также наркотики и боевое оружие с патронами. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 163 УК — вымогательство. Участникам уже предъявили обвинения.

Главный киллер России Джако добился пересмотра дела
Главный киллер России Джако добился пересмотра дела

Как сообщал Life.ru, в конце марта в Челябинске задержали за вымогательство 1,5 млн рублей главаря ОПГ. Рэкетиру грозит до 15 лет заключения.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Криминал
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar