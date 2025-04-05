Главный киллер России Джако добился пересмотра дела
Ъ: Военный суд исключил одно обвинение из дела криминального авторитета Гагиева
Аслан Гагиев. Фото © YouTube / Евгения Балаева
Военный суд вынес новое решение в ходе пересмотра уголовного дела Аслана Гагиева (прозвище в криминальных кругах — Джако), который несколько лет руководил бандой и совершал заказные убийства. О пересмотре дела пожизненно осуждённого сообщает «Коммерсантъ».
Во время слушаний суд постановил исключить одно обвинение в отношении Гагиева. Однако это никак не повлияло на окончательный приговор. Главарь банды по-прежнему будет отбывать пожизненный срок. Новое заседание состоялось из-за попытки Гагиева обжаловать первоначальный вердикт.
Джако руководил преступным сообществом и организовывал заказные убийства, в том числе зампрокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. С 2004 года банда совершила как минимум 60 зверских расправ в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В 2014 году Гагиев сбежал за рубеж. В 2018 году его экстрадировали из Австрии и арестовали. В 2022 году сообщник Джако по ОПГ Артур Джиоев был приговорён к 20 годам строгого режима за организацию убийств 15 человек. Затем ещё 12 участников банды Гагиева получили тюремные сроки. Самого Джако суд приговорил к пожизненному сроку.