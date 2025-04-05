Главный киллер России Джако добился пересмотра дела

Военный суд вынес новое решение в ходе пересмотра уголовного дела Аслана Гагиева (прозвище в криминальных кругах — Джако), который несколько лет руководил бандой и совершал заказные убийства. О пересмотре дела пожизненно осуждённого сообщает «Коммерсантъ».

Во время слушаний суд постановил исключить одно обвинение в отношении Гагиева. Однако это никак не повлияло на окончательный приговор. Главарь банды по-прежнему будет отбывать пожизненный срок. Новое заседание состоялось из-за попытки Гагиева обжаловать первоначальный вердикт.