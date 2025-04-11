Запои и депрессия: Появилось видео с красавчиком из «Обитаемого острова», чью жизнь сломала шизофрения
Mash: Актёр «Обитаемого острова» Степанов запил и впал в депрессию от шизофрении
Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Обложка © Kinopoisk
Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов впал в глубокую депрессию на фоне отсутствия съёмок. Сейчас звезда наблюдается в психоневрологическом диспансере из-за диагноза «параноидная шизофрения», он также получил статус инвалида первой группы, сообщает Telegram-канал Mash.
Актёр фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов. Видео © Telegram / Mash
Сейчас артист живёт на пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей, а также на пенсию своей матери. Предложения о работе ему не поступают. Не так давно Степанова заметили с похмельем недалеко от его московской квартиры. Как он сам говорит, работать ему не хочется, не может и не видит в этом смысла. Сейчас артист злоупотребляет алкоголем и находится в сильнейшей депрессии.
Напомним, что в 2015 году Степанова госпитализировали в больницу в срочном порядке из-за оторвавшегося тромба в левой ноге. Над актёром колдовали врачи и смогли его спасти. В 2017 году артиста поставили на учёт в ПНД после того, как он выпал с пятого этажа, но заявил Life.ru, что это было случайностью.