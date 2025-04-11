Запои и депрессия: Появилось видео с красавчиком из «Обитаемого острова», чью жизнь сломала шизофрения

Сейчас артист живёт на пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей, а также на пенсию своей матери. Предложения о работе ему не поступают. Не так давно Степанова заметили с похмельем недалеко от его московской квартиры. Как он сам говорит, работать ему не хочется, не может и не видит в этом смысла. Сейчас артист злоупотребляет алкоголем и находится в сильнейшей депрессии.