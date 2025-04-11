Перерезал горло и выкинул из машины: Убийце продававшей джип самарчанки вынесли приговор

11 апреля Самарский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 34-летней жительницы Самары. 22-летний приезжий признан виновным в разбое и убийстве с целью сокрытия преступления и приговорен к 24 годам 11 месяцам строгого режима, сообщает портал 63.ru.

«Амирхамзу Гиёсджонзоду признали виновным, приговорили к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в материале.

Судебный процесс с участием присяжных продолжался несколько месяцев. В ходе разбирательства были допрошены родственники погибшей (сестра и свекровь), её знакомые, свидетели и дядя обвиняемого. Судом изучены вещественные доказательства, фото- и видеоматериалы, а также протоколы следственных действий. Расследование этого громкого дела заняло более года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.