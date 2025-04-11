Перерезал горло и выкинул из машины: Убийце продававшей джип самарчанки вынесли приговор
Самарский суд приговорил убийцу продававшей джип девушки к 25 годам колонии
Амирхамза Гиёсджонзода в зале суда. Обложка © 63.ru / Илья Овсянников
11 апреля Самарский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу об убийстве 34-летней жительницы Самары. 22-летний приезжий признан виновным в разбое и убийстве с целью сокрытия преступления и приговорен к 24 годам 11 месяцам строгого режима, сообщает портал 63.ru.
«Амирхамзу Гиёсджонзоду признали виновным, приговорили к 24 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима», — сказано в материале.
Судебный процесс с участием присяжных продолжался несколько месяцев. В ходе разбирательства были допрошены родственники погибшей (сестра и свекровь), её знакомые, свидетели и дядя обвиняемого. Судом изучены вещественные доказательства, фото- и видеоматериалы, а также протоколы следственных действий. Расследование этого громкого дела заняло более года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Напомним, о жестоком убийстве стало известно летом 2023 года. Екатерина Карась отправилась на встречу с покупателем, который собирался купить у неё внедорожник. Сделка пошла не так, как планировала девушка, — в 18:15 её тело с перерезанным горлом выбросили из автомобиля. Сам джип убийца тоже бросил неподалёку и пустился в бега. Впрочем, скоро его поймали, но подозреваемый отрицал причастность. Позже Life.ru рассказывал, что на очередном заседании была обнародована переписка жертвы и убийцы, в которой обнаружилось много странных моментов.