Блогер из Британии развеял три мифа о России, путешествуя по Владимирской области

Британский блогер Сэм, который путешествует по России, приехал в деревню в 40 минутах езды от Владимира и так вдохновился местными людьми и пейзажами, что решил записать новое видео на свой канал в YouTube. Он развеял три мифа, в которые искренне верил, живя в Великобритании.

На первом месте в списке навязанных иностранцам стереотипов, по мнению Сэма, — убеждение в тотальной лживости российских СМИ на фоне честности западной прессы. Блогер рассказал, что люди даже не допускают мысли о предвзятости зарубежных медиа, слепо полагаясь на «авторитетные» источники.

Второй миф, который решил развеять блогер, гласит: «В Великобритании продукты значительно дешевле, чем в России». По мнению Сэма, это очень спорно, так как в РФ продуктовые товары доступны и довольно качественны. Автор видео отметил, что на прилавках российских магазинов он встретил гораздо меньше продуктов с содержанием ГМО, чему был несказанно рад и приятно удивлён. При этом цена на те же товары в Великобритании значительно выше, а качество оставляет желать лучшего.

И наконец третий миф о России связан с «американской мечтой». В 50-е годы в США действительно можно было чего-то добиться, но эта мечта постепенно умерла. В Великобритании события развивались по тому же сценарию, заметил блогер. Сегодня, по его словам, за рубежом практически невозможно купить своё жильё, если у человека нет высокооплачиваемой работы или успешного бизнеса.

«Последняя и, пожалуй, самая грустная ложь — это вера в то, что «американская мечта» ещё существует. По моим наблюдениям, она давно мертва. А вот в России, как ни удивительно, эта мечта не только жива, но и становится всё более достижимой для многих людей», — подытожил свою речь британец.