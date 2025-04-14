Клетка захлопнулась: Как Лёва Би-2 пытается спрятать свой многомиллионный бизнес в России После публикации Life.ru Минюст дополнил карточку Егора Бортника* (Лёвы Би-2*) в реестре иноагентов ещё одним именем рокера — Игорь Бортник*. Именно под ним музыкант был зарегистрирован в России и вёл здесь бизнес, зарабатывая миллионы. 13 апреля, 21:15 Все имена Лёвы Би-2* теперь учтены Минюстом. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / levab2

Что сейчас с группой «Би-2»

В разных интервью Лёва* до сих пор сетует, что, мол, группа — банкрот, и он из кожи вон лезет, чтобы как-то держаться на плаву. Думается, у самих фронтменов всё не так и плохо — у каждого есть своё дорогостоящее жильё за рубежом и, вероятно, кубышки от выведенных из России активов.

В последние месяцы Александр Уман осел в Риге, где делает совместные проекты с певицей Лаймой Вайкуле. В недавнем интервью он нахваливал Латвию, рассказывая, что ему всё в ней нравится, и прежде всего то, что она находится совсем недалеко от мест их концертов — после изгнания из Азии «Би-2» катаются разве что по Европе и съездили в США.

Шура Би-2* из Риги о жизни в Латвии и будущем группы. Фото © tvnet.lv

По его же словам, работа группы была оптимизирована — музыканты разъехались по разным странам и сейчас взаимодействуют удалённо, встречаясь только перед концертами, чтобы отрепетировать новый материал. Но в этом году афиша «Би-2»* пока выглядит бедно — до конца 2025 года всего девять концертов. Все они в Европе, причём два выступления в Прибалтике.

Судя по всему, концерты перед беглецами из России теперь станут единственным источником дохода группы потому, что Минюст прикрыл лазейку для Лёвы*, позволявшую ему вести в Москве успешный бизнес.

Аферы с именами

После публикации Life.ru Минюст дополнил сведения в карточке рокера Егора Бортника* (Лёва Би-2*), которая находится в созданном им реестре иноагентов. Теперь в ней появилось и имя Игорь Бортник*, под которым музыкант вёл бизнес в России и под которым для надзорных органов де-юре иноагентом не являлся. Таким образом министерство исключило лазейку для махинаций музыканта с именами, которая позволяла ему продолжать зарабатывать в России и использовать эти средства для финансирования ВСУ.

Напомним, в реестре рокер значился как Бортник Егор Михайлович*. В то время как его ИНН, банковские счета и бизнес оформлялись на имя Бортник Игорь*, и под ним же он фигурирует в ЕГРЮЛ в качестве предпринимателя. Эта коллизия в документах позволяла его бизнесу — ООО «Группа Би-2» — продолжать работать в России без всяких ограничений, накладываемых государством на иноагентов.

О том, что владельцы фирмы пользовались этой лазейкой, говорит опубликованная финансовая отчётность о деятельности юрлица. Оказалось, предприятие Александра Умана и Игоря Бортника* закончило 2024 год с доходом в 2 млн рублей — то есть бизнес, несмотря на статус Лёвы* и бегство группы из России, по-прежнему активен.

Теперь все имена Лёвы Би-2* находятся в одном реестре. Фото © Министерство юстиции Российской Федерации

Как музыканты «Би-2»* спасали свои деньги

Стоит отметить, что за годы специальной военной операции ООО «Группа Би-2» впервые сработало в плюс — в 2022-м и 2023 году выручка фирмы составляла более 100 млн рублей, но при этом чистый убыток доходил до 8 млн. Опрошенные Life.ru эксперты говорят, что подобные случаи в бизнесе нередки и обычно свидетельствуют о том, что владельцы компании из неё выводят деньги. После этого фирма, как правило, просто банкротится.

То, что музыканты могли прибегнуть к подобной схеме, косвенно говорит и передача прав на товарный знак группы, которая состоялась в декабре 2023 года спустя всего полгода после внесения Лёвы* в реестр иноагентов. Причём знак достался не абы кому — своим же.

Судя по отчётности, у фирмы «Группа Би-2» даже после бегства из России дела идут отнюдь не плохо. Фото © spark-interfax.ru

Новым владельцем стала бывшая рязанская ипэшница Мария Крутова, она же Мария Вьюгина — скромная пиарщица группы «Би-2». В последнее время девушка публично дистанцируется от своих работодателей, однако её можно найти на общих фотографиях группы, сделанных уже после бегства из России, — например, в недавнем туре по США. По фото из её личного аккаунта в соцсетях можно видеть, что она по пятам следовала за музыкантами практически по всему миру, но, когда группу задержали в Таиланде, почему-то оказалась не в курсе.

Возможно, это было сделано для того, чтобы вывести марку из ставшего токсичным ООО и сохранить для последующего возможного возвращения группы в Россию. Несмотря на то что сведений о предстоящей ликвидации фирмы «Группа Би-2» в бизнес-реестрах пока нет, её будущее выглядит туманно.

Поскольку в реестре иноагентов появились сведения обо всех именах Лёвы*, соответствующие пометки появились и в бизнес-реестрах — предприниматель Игорь Бортник* теперь тоже «под звёздочкой» со всеми вытекающими последствиями. Как показывает практика, после её появления бизнесы иноагентов в российской юрисдикции долго не живут.

Мария Вьюгина — новый владелец торгового знака «Би-2» — сопровождала группу в её большом туре по США летом 2023 года. Фото © VK / Мария Вьюгина

Как ещё зарабатывали Шура и Лёва* Би-2

Похоже, в России музыканты обзавелись имуществом и теневыми бизнесами, которые не успели продать либо вывезти. Возможно, сейчас владельцы ООО «Группа Би-2» доделывают это сейчас.

Недавно некий неизвестный Пианист поджёг дверь в московской квартире Лёвы* за то, что он донатил ВСУ. Ответственность за это взяло на себя движение под названием «Аукцион пальцев». В итоге оказалось, что недвижимость музыкант переписал на свою первую жену.

В марте в Савёловском районе в одной из высоток-новостроек продавалась квартира, которая могла быть связана с нынешним директором ООО «Группа Би-2» Анастасией Коротковой. Незадолго до того, как стать главой фирмы, в Интернете девушка искала работу помощника руководителя с довольно скромными зарплатными ожиданиями и указывала свой домашний адрес, который находится совсем в другом районе Москвы в обычном панельном доме. Возможно, Короткова была лишь номинальным собственником престижных квадратов.

Ранее Life.ru находил связанные с фронтменами «Би-2» бизнесы, к которым де-юре музыканты не имели никакого отношения, при этом фирмы зарабатывали сотни миллионов рублей и при этом показывали огромные убытки.

Судя по отчётности за 2024 год, «Тема века» — безнадёжный должник. Фото © spark-interfax.ru

Например, в ЕГРЮЛ зарегистрирована фирма «Тема века», которая оказывает услуги по бронированию билетов на концерты. Судя по её деятельности в последние годы, бизнес компания ведёт так же, как и «Группа Би-2». Например, за 2022 год на продажах она выручила почти 200 млн рублей, но при этом показала убыток в 40 млн. В 2023 году при формальной выручке менее миллиона чистые активы фирмы ушли в минус на 34,5 млн, в 2024-м — ещё на 27 млн рублей. Сейчас на ней нет ничего, кроме долгов.

Как выяснил Life.ru, генеральным директором и учредителем «Темы века» оказался водитель Александра Умана Дмитрий Кудрявцев — в зарегистрированных на его имя Mercedes-Benz GLS и AMG 63 катался Шура Би-2.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов