«Это не пневмония»: В США раскрыли настоящую причину смерти звезды «Бэтмена»

В США опубликовали официальное свидетельство о смерти актёра Вэла Килмера, который скончался 1 апреля от рака. Документ показало издание TMZ. Ранее утверждалось, что артист смог победить онкологию и умер от пневмонии.

Как сказано в тексте, Килмер незадолго до смерти страдал от хронической дыхательной недостаточности и истощения, что серьёзно повлияло на его здоровье. Но главное — у актёра случился рецидив рака гортани, что скрывалось его семьёй, общественность наивно верила в победу Килмера над онкологией. В свидетельстве подтверждается, что у скончавшегося была «плоскоклеточная карцинома», что на научном языке как раз и означает рак гортани.