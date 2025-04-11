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11 апреля, 17:10

«Это не пневмония»: В США раскрыли настоящую причину смерти звезды «Бэтмена»

TMZ: Актёр Килмер скончался от рецидива рака гортани, что скрывали его близкие

Вэл Килмер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valkilmerofficial

Вэл Килмер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valkilmerofficial

В США опубликовали официальное свидетельство о смерти актёра Вэла Килмера, который скончался 1 апреля от рака. Документ показало издание TMZ. Ранее утверждалось, что артист смог победить онкологию и умер от пневмонии.

Как сказано в тексте, Килмер незадолго до смерти страдал от хронической дыхательной недостаточности и истощения, что серьёзно повлияло на его здоровье. Но главное — у актёра случился рецидив рака гортани, что скрывалось его семьёй, общественность наивно верила в победу Килмера над онкологией. В свидетельстве подтверждается, что у скончавшегося была «плоскоклеточная карцинома», что на научном языке как раз и означает рак гортани.

Опасные осложнения: Онколог объяснил, почему болевший раком Вэл Килмер умер от пневмонии
Опасные осложнения: Онколог объяснил, почему болевший раком Вэл Килмер умер от пневмонии

Напомним, в 2014 году у американского актёра Вэла Килмера был диагностирован рак горла, после чего он перенёс операцию, которая лишила его возможности говорить. 1 апреля стало известно о кончине звезды Голливуда, причиной смерти называлась пневмония.

Татьяна Миссуми
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