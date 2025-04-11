Гарантии безопасности исчезли: На Украине заявили, что новая сделка по минералам выгодна только США

Новая версия проекта соглашения о минеральных ресурсах между США и Украиной не предусматривает гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет газета New York Times, в распоряжении которой оказался проект документа.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что в пятницу, 11 апреля, в Штатах состоятся консультации украинской и американской сторон по поводу этого проекта.

«Теперь требования, которые Киев ранее успешно устранил, — что Вашингтон сохранил бы контроль над фондом (восстановления Украины. — Прим. Life.ru), а Украина вернула бы прошлую помощь США, — снова всплыли в последнем предложении. Гарантии безопасности также исчезли», — говорится в материалах издания.