США готовы пойти на сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Китаем. Он выразил уверенность в том, что стороны смогут найти общий язык. Эти слова прозвучали на заседании кабинета президента.

«Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку», — отметил Трамп.

Трамп также добавил, что при его администрации отношения с КНР становятся более упорядоченными.

«Я уверен, что мы отлично поладим. Я очень уважаю председателя КНР Си Цзиньпина, он уже долгое время является моим другом, и я считаю, что мы сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», — подчеркнул Трамп.